Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen

A 61/Rheinhessen (ots)

Einen 35-Jährigen, der mit seinem PKW am 25.2.2026 gegen 17:55 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz mehrere PKW bedrängte, rechts überholte und am Ende sogar unmittelbar vor das Polizeifahrzeug fuhr, zog die Polizei aus dem Verkehr. Der 35-Jährige hatte zwischen Armsheim und Gau-Bickelheim mehrfach andere Verkehrsteilnehmer bedrängt und vereinzelt rechts überholt, so dass es zu Beinaheunfällen gekommen wäre. Als sich eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an der Auffahrt Gau-Bickelheim postieren wollte, kam der 35-Jährige mit seinem Wagen bereits verbotenerweise über den Durchfahrtstreifen zwischen Abfahrt und Auffahrt gefahren und wurde angehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelkheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

