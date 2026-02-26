Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen

A 61/Rheinhessen (ots)

Einen 35-Jährigen, der mit seinem PKW am 25.2.2026 gegen 17:55 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz mehrere PKW bedrängte, rechts überholte und am Ende sogar unmittelbar vor das Polizeifahrzeug fuhr, zog die Polizei aus dem Verkehr. Der 35-Jährige hatte zwischen Armsheim und Gau-Bickelheim mehrfach andere Verkehrsteilnehmer bedrängt und vereinzelt rechts überholt, so dass es zu Beinaheunfällen gekommen wäre. Als sich eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an der Auffahrt Gau-Bickelheim postieren wollte, kam der 35-Jährige mit seinem Wagen bereits verbotenerweise über den Durchfahrtstreifen zwischen Abfahrt und Auffahrt gefahren und wurde angehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

