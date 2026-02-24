Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Nachtragsmeldung

Auffahrunfall sorgt für Verkehrsbehinderung

Fahrbahn wieder frei

Zeugenaufruf nach flüchtigem Sattelkraftfahrzeug

A61 / Dorsheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr kam es im Bereich der Nahebrücke, auf der A61 zwischen den Anschlussstellen Dorsheim und Bingen in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein bislang unbekannter Sattelschlepper zog laut Zeugenangaben von dem rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen.

Hierbei beachtete der LKW-Fahrer nicht, dass auf dem linken Fahrstreifen zeitgleich eine 30 jährige PKW-Fahrerin fuhr.

Durch den unerwarteten Fahrspurenwechsel des Sattelschleppers, musste die PKW-Fahrerin eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch es zu keiner Kollision zwischen dem Sattelschlepper und dem PKW kam.

Ein nachfolgender 31 jähriger Sprinter-Fahrer konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem abbremsenden PKW.

Durch die Kollision musste die 30 jährige PKW-Fahrerin leichtverletzt zur Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Der 31 jährige Sprinterfahrer sowie zwei weitere Insassen blieben durch die Kollision unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie Bergungszeit wurde der linke Fahrstreifen gesperrt. Es kam hierbei in der Spitze zu einem Rückstau von 7 km. Die Fahrbahn wurde um 08:20 Uhr komplett freigegeben.

Der Sattelschlepper konnte an der Unfallstelle nicht angetroffen werden und ist flüchtig. Die Unfallzeugen konnten lediglich angeben, dass sie einen schwarzen Sattelanhänger mit belgischem Kennzeichen feststellen konnten.

Sollten hierzu Zeugen sachdienliche Hinweise zu dem Sattelkraftfahrzeug liefern können, so werden diese gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell