PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Nachtragsmeldung
Auffahrunfall sorgt für Verkehrsbehinderung
Fahrbahn wieder frei
Zeugenaufruf nach flüchtigem Sattelkraftfahrzeug

A61 / Dorsheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr kam es im Bereich der Nahebrücke, auf der A61 zwischen den Anschlussstellen Dorsheim und Bingen in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein bislang unbekannter Sattelschlepper zog laut Zeugenangaben von dem rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen.

Hierbei beachtete der LKW-Fahrer nicht, dass auf dem linken Fahrstreifen zeitgleich eine 30 jährige PKW-Fahrerin fuhr.

Durch den unerwarteten Fahrspurenwechsel des Sattelschleppers, musste die PKW-Fahrerin eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch es zu keiner Kollision zwischen dem Sattelschlepper und dem PKW kam.

Ein nachfolgender 31 jähriger Sprinter-Fahrer konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem abbremsenden PKW.

Durch die Kollision musste die 30 jährige PKW-Fahrerin leichtverletzt zur Überprüfung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Der 31 jährige Sprinterfahrer sowie zwei weitere Insassen blieben durch die Kollision unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie Bergungszeit wurde der linke Fahrstreifen gesperrt. Es kam hierbei in der Spitze zu einem Rückstau von 7 km. Die Fahrbahn wurde um 08:20 Uhr komplett freigegeben.

Der Sattelschlepper konnte an der Unfallstelle nicht angetroffen werden und ist flüchtig. Die Unfallzeugen konnten lediglich angeben, dass sie einen schwarzen Sattelanhänger mit belgischem Kennzeichen feststellen konnten.

Sollten hierzu Zeugen sachdienliche Hinweise zu dem Sattelkraftfahrzeug liefern können, so werden diese gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

PASt Gau-Bickelheim
Pressestelle

Telefon: 06701-919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 07:30

    POL-VDMZ: Auffahrunfall sorgt für Verkehrsbehinderungen

    A 61/Dorsheim (ots) - Ein Auffahrunfall zwischen zwei PKW sorgt auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen derzeit für Verkehrsbehinderungen. Beamte der Polizei nehmen derzeit den Unfall vor Ort auf. Für die Unfallaufnahme ist die Autobahn derzeit noch gesperrt, wodurch es zu erheblichem Rückstau kommt. Beide PKW werden in Kürze abgeschleppt, so dass die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann. Wieso es zur Kollision kam, ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:28

    POL-VDMZ: Drogenfahrt- und fund bei Verkehrskontrolle auf der Autobahn A61

    A61 - Zotzenheim (ots) - Am Samstagabend beendeten Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim eine Drogenfahrt auf der A61. Gegen 22:40 Uhr stellte die Streife einen 45 jährigen Verkehrsteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen fest, welcher mit seinem Ford auf einem Parkplatz, in der Nähe von Zotzenheim kontrolliert wurde. Der Entschluss der Kontrolle bestätigte sich, als ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 07:57

    POL-VDMZ: Unfall auf Schneematsch

    A 63/Dreisen (ots) - Bei winterlichen Verhältnissen überholte ein 22-Jähriger mit seinem PKW am 19.02.2026 gegen 05:55 Uhr auf der A 63, Fahrtrichtung Mainz, in Höhe Dreisen einen weiteren PKW. Dabei geriet der 22-Jährige auf Schneematsch ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte zunächst in die Schutzplanke und geriet dann zurück auf die Fahrbahn. Beim Versuch, dem PKW des 22-Jährgen auszuweichen rutschte ein 45-Jähriger, der mit seinem PKW hinter dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren