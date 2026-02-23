Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Drogenfahrt- und fund bei Verkehrskontrolle auf der Autobahn A61

A61 - Zotzenheim (ots)

Am Samstagabend beendeten Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim eine Drogenfahrt auf der A61.

Gegen 22:40 Uhr stellte die Streife einen 45 jährigen Verkehrsteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen fest, welcher mit seinem Ford auf einem Parkplatz, in der Nähe von Zotzenheim kontrolliert wurde.

Der Entschluss der Kontrolle bestätigte sich, als die Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Drogenbeeinflussung feststellten. Des Weiteren konnten selbige Betäubungsmittel im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden, welche der Fahrzeugführer kurz zuvor konsumierte.

Erste Folgen für den 45 jährigen waren eine Blutprobenentnahme, sowie die Beendigung der Weiterfahrt.

Ferner muss der Fahrzeugführer mit einem Strafverfahren, aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einem Bußgeldverfahren mit Fahrverbot, rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell