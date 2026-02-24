PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: Auffahrunfall sorgt für Verkehrsbehinderungen

A 61/Dorsheim (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen zwei PKW sorgt auf der A 61 in Richtung Ludwigshafen derzeit für Verkehrsbehinderungen. Beamte der Polizei nehmen derzeit den Unfall vor Ort auf. Für die Unfallaufnahme ist die Autobahn derzeit noch gesperrt, wodurch es zu erheblichem Rückstau kommt. Beide PKW werden in Kürze abgeschleppt, so dass die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann. Wieso es zur Kollision kam, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wir berichten nach.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

