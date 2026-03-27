Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher Dieb entwendet 38 Zeitschriften im Wert von 324,00 Euro-Tatverdächtiger nach Fahndung am Bahnhof Harburg durch Bundespolizei gestellt-

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Hamburg (ots)

Am 27.03.2026 gegen 00.30 Uhr soll ein Mann (m. 39) insgesamt 38 Zeitschriften im Wert von 324,00 Euro in einem Buch- und Zeitschriftengeschäft im Bahnhof Harburg entwendet haben. Neben diversen unterschiedlichen TV-Zeitschriften waren unter dem später aufgefundenen Diebesgut auch weitere hochwertige Fachzeitschriften (Thematik: Politik, Wirtschaft; Finanzen, Bauwesen) vorhanden. Ein Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete den Diebstahl; konnte aber nur noch den flüchtenden Täter beim Verlassen der Bahnhofshalle sehen. Umgehend informierte der Mitarbeiter das Bundespolizeirevier im Bahnhof Harburg.

"Eine sofortige Videosichtung der gespeicherten Aufnahmen entsprechender Überwachungskameras war erfolgreich; Täter und Tathandlung waren für die eingesetzten Bundespolizisten gut erkennbar."

Daraufhin begaben sich Streifenbeamte der Bundespolizei in eine Nahbereichsfahndung rund um den Bahnhof Harburg.

"Der Tatverdächtige konnte in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in einer Straße gestellt werden."

Die offensichtlich gestohlenen Zeitschriften wurden im Rucksack des Beschuldigten unbeschädigt aufgefunden und sichergestellt. Nach fahndungsmäßiger Überprüfung der Personaldaten des Beschuldigten musste der polizeilich bekannte Mann vor Ort wieder entlassen werden. Den Grund für den Diebstahl der vielen Zeitschriften gab der Mann nicht bekannt.

Gegen den 39-Jährigen aus dem Landkreis Harburg (Buchholz in der Nordheide) leiteten Bundespolizisten ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl) ein. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

"RC"

Hinweis: Im laufenden Strafverfahren können keine Videoaufnahmen der Tathandlungen durch die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg an Medienvertreter übermittelt werden.

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