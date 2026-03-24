Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Agrarbetrieb wird von Einbrechern heimgesucht - erheblicher Beuteschaden zu beklagen

Henningsleben (ots)

Ein Landwirtschaftsbetrieb in der Henningsleber Hauptstraße wurde in der Zeit von Freitagnachmittag 15 Uhr bis Montag 7 Uhr von derzeit unbekannten Einbrechern heimgesucht. Zunächst drangen die Täter gewaltsam auf das Grundstück ein. Auf diesem begaben sie sich zu verschiedenen Lagerstätten. In diese drangen sie wiederum gewaltsam ein, um so an Beutegut zu gelangen. In Gänze entwendeten sie mehrere Tonnen Saatgut und einige hundert Liter Pflanzenschutzmittel. Mit dem Beutegut im Wert von mehreren zehntausend Euro, welches sie vermutlich mit Fahrzeugen abtransportiert haben, entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung von dem Firmengelände.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza kamen zum Einsatz, leiteten Ermittlungen ein und sicherten vor Ort umfangreich Spuren, die womöglich Hinweise auf die Täter geben können. Im Zuge der Ermittlungen werden Hinweisgeber gesucht, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 zu melden.

Aktenzeichen: 0073107

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