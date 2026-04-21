Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Nächtliche Verfolgungsfahrt

Bühl (ots)

Ein riskante Verfolgungsfahrt lieferte sich in der Nacht zu Dienstag im Bereich Bühl ein Motorrollerfahrer mit der Polizei. Gegen 00:20 Uhr wollte eine Streifenbesatzung den Rollerfahrer auf der Vimbucher Straße kontrollieren, als dieser beim Erblicken des Streifenwagens sein Fahrzeug auffällig beschleunigte. Trotz Blaulicht und Anhaltezeichen setzte der Rollerfahrer seine Fahrt mit etwa 70 bis 80 km/h über die Bahnhofstraße in die Seimelstraße bis zu einem dortigen Wirtschaftsweg fort. Auf Höhe der Tennisplatzanlage schaltete er das Licht aus und fuhr weiter in Richtung Kreisstraße K3747. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit fuhr er im Kurvenbereich über eine Grünfläche und kam in einer Vertiefung alleinbeteiligt zu Fall. Nachdem er abermals versuchte seine Flucht fortzusetzten konnte er von der Streifenbesatzung vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand, am Kraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille. Der 29-jährige Fahrer erwartet nun Anzeigen wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und verbotenem Kraftfahrzeugrennen.

/vo

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