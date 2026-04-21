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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Randalierender Gast

Rastatt (ots)

Bei einer Veranstaltung am frühen Sonntagmorgen in der Karlstraße teilten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Polizei mit, dass sich ein randalierender Gast in den Veranstaltungsräumen aufhalte, der schon mehrfach rechtsradikale Äußerungen von sich geben würde. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung wurde der bereits vom Sicherheitsdienst geschlossene Störer an die Polizeibeamten übergeben. Ein Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Vor Ort wurden die Polizeibeamten und die Sicherheitskräfte mehrfach von dem 44-Jährigen beleidigt, der auch seine zuvor geäußerten rechtsradikalen Parolen wiederholte. Da der Störer den Anweisungen der Polizeibeamten nur bedingt Folge leistete und immer wieder Beleidigungen von sich gab, verbrachte er den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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