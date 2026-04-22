Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Unfall unter Alkohol; Führerschein beschlagnahmt

Rheinau (ots)

Nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss sieht ein 57-Jähriger seit dem Dienstagnachmittag einem Ermittlungsverfahren entgegen. Kurz vor 17 Uhr war der Mann auf der "EDF-Straße" im Bereich des Rheinwärterhaus Höhe Rheinwaldstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Nach einer Fahrt über den dahinter befindlichen Grünstreifen kam es erneut zur Kollision mit den Schutzeinrichtungen und zum Stillstand des VW. Nach Alarmierung der Polizei durch Zeugen fanden die Beamten des Polizeireviers Kehl den Mann auf der Rückbank liegend vor. Weil eine medizinische Ursache zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, musste ein Fenster eingeschlagen werden, um sich Zugang zum Fahrer zu verschaffen. Wie sich herausstellte schlief der Mann lediglich. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von über zwei Promille. Nachdem er mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde, musste dort eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt werden.

/rs

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