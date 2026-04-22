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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Polizei such silbergrauen Mercedes der C-Klasse nach Unfallflucht

Gaggenau (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind im Zusammenhang mit einem unter Alkoholeinfluss gestürzten Fahrradfahrers auf der Suche nach dem Lenker eines silbergrauen Mercedes der C-Klasse. Entsprechend den Schilderungen des 78 Jahre alten Velo-Fahrers sei er bei seinem Sturz vor knapp zwei Wochen (11. April 2026) von eben diesem Mercedes gegen 21:45 Uhr vor einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße zunächst überholt und dann geschnitten worden. Dies habe letztlich zu seinem Sturz geführt. Der Endsiebziger hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei dem Gestürzten zur Feststellung seines Alkoholpegels auch eine Blutprobe erhoben. Eine Zeugin bekräftigte die Hinweise zu einem geflüchteten silbergrauen Mercedes, weshalb die Ermittler unter der Telefonnummer: 07222 761-0 um weitere Hinweise zu diesem bislang unbekannten und mutmaßlich unfallbeteiligten Fahrzeug/Autofahrer bitten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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