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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Psychisch auffälliger Störer

Gaggenau (ots)

Ein Restaurantbesuch endete für eine psychisch auffallende Person am Dienstagabend in polizeilichen Gewahrsam. Gegen 18 Uhr wurde der Polizei in Gaggenau ein Mann gemeldet, dem der Zutritt zu einem Restaurant in der Max-Roth-Straße wegen mutmaßlicher Trunkenheit und psychisch auffallendem Verhalten durch den Inhaber verweigert wurde. Die vor Ort eintreffenden Streifenwagenbesatzungen konnten den 64 Jahre alten Mann in seinem Pkw sitzend, beim Ausparken feststellen. Bei einer zuvor durchgeführten polizeilichen Abfrage wurde bekannt, dass dem 64-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Da er den polizeilichen Anweisungen nicht nachkam und sich aggressiv verhielt, wurde er aus dem Auto geholt, mit Handschließen geschlossen und auf das Polizeirevier nach Gaggenau verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0 Promille. Nach den strafprozessualen Maßnahmen, bei denen er die eingesetzten Beamten permanent beleidigte, wurde der Störenfried wieder auf freien Fuß gesetzt. Anstatt seinen Heimweg einzuschlagen, störte er nun die Betriebsabläufe des Polizeireviers durch unentwegtes Klingeln, was ihm wiederum einen Platzverweis einbrachte. Als er diesem nicht nachkam und stattdessen in den Vorgarten des Reviers urinierte, wurde er in den sogenannten letztlich in Gewahrsam genommen. Weil er sich auch hier weiterhin auffällig verhielt, wurde er nach Rücksprache mit einer psychiatrischen Einrichtung, in eine Fachklinik gebracht.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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