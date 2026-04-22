Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Rammersweier - Gezündelt?

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr wurde ein Brand in einem eingezäumten Gartenbereich im Kreuzungsbereich der Straße "Ebersweierweg/Plättleweg" auf Höhe des "Langenboschraben" gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand ein Gartenunterschlupf sowie ein daneben stehender Baum in Flammen. Vor Ort waren verbrannte Holzbalken und beschädigte Dachziegel zu erkennen. Ob der Unterschlupf bereits vor dem Brand beschädigt war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch in Brand setzen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

/ph

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