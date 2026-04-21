Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Personen bei Kollision im Kreuzungsbereich leicht verletzt

Petershagen (ots)

(SN) Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw kam es am Montagabend an der Kreuzung Bahnhofstraße / An der Bahn / Loher Straße in Petershagen-Lahde.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 72 Jahre alte Skoda-Fahrerin aus Petershagen die Loher Straße um kurz nach 18 Uhr in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat einer ebenfalls in Petershagen wohnenden Autofahrerin (39). Diese war zusammen mit ihrem Beifahrer (41) in ihrem Pkw auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung der Bierder Straße unterwegs. Durch den Zusammenstoß verletzten sich alle drei Personen leicht und wurden nach ambulanter Versorgung mittels RTW ins Klinikum Minden gebracht.

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