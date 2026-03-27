Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (26.03.2026), gegen 18 Uhr, wurde ein 71-jähriger Fußgänger in der Berliner Straße durch einen bislang unbekannten Autofahrer gestreift, als er die Straße auf Höhe der Lutherstraße querte. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer, der mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs gewesen sein soll, entfernte sich in Richtung Bahnhofstraße.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Autofahrer geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

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