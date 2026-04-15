POL-BOR: Bahnhof-Reken - In Mehrfamilienhaus eingebrochen
Reken (ots)
Tatort: Bahnhof-Reken, Feldweg;
Tatzeit: 09.04.2026, zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr;
Am vergangenen Donnerstag kam es zu einem Einbruch in Bahnhof-Reken: Bislang unbekannte Täter drangen in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Feldweg ein. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Innern. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)
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