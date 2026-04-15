POL-BOR: Bahnhof-Reken - In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Ostwall / Osterstraße; Unfallzeit: 14.04.2026, 12.10 Uhr; Eine Fahrradfahrerin übersehen und angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Zu dem Unfall kam es am gestrigen Dienstag um 12.10 Uhr. Der Unbekannte fuhr mit seinem Pkw auf dem Ostwall und bog nach rechts auf die Osterstraße ab. Er übersah dabei die in ...

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