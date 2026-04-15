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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof-Reken, Feldweg;

Tatzeit: 09.04.2026, zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr;

Am vergangenen Donnerstag kam es zu einem Einbruch in Bahnhof-Reken: Bislang unbekannte Täter drangen in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Feldweg ein. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Innern. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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