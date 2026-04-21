Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte machen sich an fünf Autos zu schaffen

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Insgesamt fünf Diebstähle aus Autos oder deren Versuch wurden Polizei gemeldet. In drei Fällen waren die Fahrzeuge nicht verschlossen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gingen die Täter in der Brandenburger Straße einen auf dem Grundstück geparkten Peugeot an. Aus dem unverschlossenen Wagen wurde eine Geldbörse mit persönlichen Papieren, EC-Karte, Geld sowie eine Jacke entwendet. Zudem kam es in der Folge mit der EC-Karte zu geringfügigen Abhebungen. Das entwendete Portemonnaie konnte in der Nähe aufgefunden werden. In der gleichen Nacht waren zwei in der Schulstraße abgestellte Mercedes Benz das Ziel der Täter. Aus einem der beiden Autos, welches auch nicht verschlossen war, entnahm man eine Geldbörse samt Papieren. Zudem war in der Oberbecksener Straße ein weiterer Mercedes Benz das Ziel der Langfinger. Hier blieb es beim Versuch ohne Diebesgut. In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte in der Straße "Auf der Hude" bei einem VW Golf die Scheibe der Fahrertür ein. Beute machten die Täter nicht.

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