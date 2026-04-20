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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei nahezu zeitgleiche Verkehrsunfälle in Minden - mehrere Leichtverletzte

Minden (ots)

(DM) Im Stadtgebiet Minden kam es am Freitagabend nahezu zeitgleich zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden.

An der Kreuzung Kutenhauser Dorfstraße/ Nordholzstraße/ Kuthenhauser Straße ereignete sich gegen 21:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Mindener (20) befuhr mit seinem Ford die Kutenhauser Dorfstraße in Fahrtrichtung Stemmer und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich näherte sich ein 19-jähriger Mindener mit seinem Ford über die Nordholzstraße in Fahrtrichtung Kutenhauser Straße. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug des 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des jungen Mannes mutmaßlich im Heckbereich getroffen, geriet ins Schleudern und prallte mit dem linken Hinterrad gegen die Bordsteinkante einer Verkehrsinsel. In der Folge wurde das Fahrzeug angehoben, überschlug sich und kam nach rund 50 Metern auf dem Dach zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Der 20-Jährige kam zur weiteren Behandlung ins Johannes-Wesling-Klinikum. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 21:50 Uhr im Bereich der Immanuelstraße. Ein Mindener beabsichtigte mit seinem Volkswagen eine Kreuzung zu überqueren. Ein ihm entgegenkommender BMW-Fahrer (22) wollte zeitgleich nach links abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der VW-Fahrer wurde hierbei leicht am Arm verletzt. Der junge Mann aus Minden blieb unverletzt. Im Fahrzeug des 47-Jährigen befanden sich zwei weitere Insassen, die glücklicherweise unverletzt blieben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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