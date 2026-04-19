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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunkener E-Scooterfahrer

Schleusingen (ots)

Einen betrunkenen E-Scooterfahrer stellten die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen am Sonntag gegen 02:00 Uhr auf der Umgehungsstraße zwischen Schleusingen und Ratscher fest. Zunächst fiel den Beamten das nicht aktuelle Versicherungskennzeichen auf. Bei genauerer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 38-jährige E-Scooterfahrer mit 1,55 Promille zu viel "getankt" hatte. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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