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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lebensmitteldieb gestellt

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Am Samstag Abend meldete ein aufmerksamer Bürger einen Einbrecher auf einer Baustelle am Bahnhof in Obermaßfeld. Dieser hatte zuvor die Türen der Baucontainer aufgehebelt und ist anschließend mit der Beute weggelaufen. Glücklicherweise verfolgte der Bürger den Täter und konnte die eingesetzten Beamten zu ihm führen. Das Beutegut, bestehend aus diversen Lebensmitteln, konnte einem Verantwortlichen zurückgegeben werden. Ein Strafverfahren wurde nun gegen den 61-jährigen Täter eingeleitet.

Die Polizei dankt dem wachsamen Bürger für sein vorbildliches Verhalten!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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