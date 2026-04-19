Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nicht mal auf dem Friedhof hat man seine Ruhe.

Suhl (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, zwischen 10:00 und 10:35 Uhr wurde durch unbekannte Täter die Seitenscheibe eines PKW Mini, welcher auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes Zella-Mehlis abgestellt war, eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz liegende Tasche entwendet. Bereits kurze Zeit später wurde mit einer, in der Tasche befindlichen EC-Karte, eine hohe Geldsumme vom Konto der Autobesitzerin abgehoben. Sollten Sie in diesem Zusammenhang etwas wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei der zuständigen Polizeiinspektion Suhl. Weiterhin wird erneut darauf hingewiesen, keine Wertgegenstände oder Taschen sichtbar in einem abgeparkten Fahrzeug liegen zu lassen.

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