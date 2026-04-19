Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst Bordstein dann Abhang

Hildburghausen (ots)

Ein 28-jähriger Hondafahrer verlor in den fühen Morgenstunden des Sonntags, auf Grund zu hohen Alkoholkonsums, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Am Ortseingang Hildburghausen, aus Richtung Sophiental kommend, kollidierte das Fahrzeug zunächst mit dem Bordstein, schoss in der weiteren Folge über die Gegenfahrbahn und stürzte dann einen Abhang hinunter. Dabei stieß das Fahrzeug mit mehreren Bäumen zusammen. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,95 Promille. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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