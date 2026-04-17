LPI-SHL: Weiterfahrt untersagt
Schleusingen (ots)
Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Donnerstagabend einen 52-jährigen Autofahrer in Schleusingen. Da sich der Verdacht auf den Konsum von berauschenden Mitteln ergab, wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Den 52-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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