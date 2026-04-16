LPI-SHL: Frontal zusammengestoßen
Einhausen (ots)
Ein 75-jähriger Autofahrer fuhr Donnerstagmittag (16.04.2026) auf der Bundestraße 89 aus Belrieth kommend in Richtung Meiningen und wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Schweinfurt abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 74-jährigen Autofahrer und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Sowohl die beiden Fahrzeugführer, als auch ihre jeweilige Beifahrerin kamen leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus.
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