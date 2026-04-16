Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Carport und Pkw durch Brand zerstört

Bad Salzungen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Donnerstagmittag (16.04.2026) ein Carport in der Ortsstraße in Hohleborn (Bad Salzungen). Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern - das Carport und ein darunter geparkter Pkw wurden jedoch durch die Flammen zerstört. Ein 73-Jähriger kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauern derzeit (Stand 14:30 Uhr) noch an. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.

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