PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Carport und Pkw durch Brand zerstört

Bad Salzungen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Donnerstagmittag (16.04.2026) ein Carport in der Ortsstraße in Hohleborn (Bad Salzungen). Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern - das Carport und ein darunter geparkter Pkw wurden jedoch durch die Flammen zerstört. Ein 73-Jähriger kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Löscharbeiten dauern derzeit (Stand 14:30 Uhr) noch an. Der Sachschaden wird aktuell auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 12:24

    LPI-SHL: Positiver Vortest

    Dermbach (ots) - Mittwochabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen Autofahrer in Dermbach. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Die Polizisten bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 12:20

    LPI-SHL: Fahrerlaubnis entzogen

    Meiningen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag (16.04.2026) einen 29-jährigen Autofahrer in Meiningen. Eine Abfrage ergab, dass seine Fahrerlaubnis entzogen war, weshalb die Polizisten die Weiterfahrt untersagten und jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bearbeiten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 12:15

    LPI-SHL: Dose mit Trinkgeld entwendet

    Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Dienstag gegen 14:45 Uhr die Dose mit Trinkgeld von der Theke der Bäckereifiliale eines Einkaufsmarktes in der Landsberger Straße in Meiningen. Anschließend steckte er die Dose, in der sich schätzungsweise 80 Euro Bargeld befand, in seinen Rucksack und verließ den Markt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Täter geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren