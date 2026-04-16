LPI-SHL: Fahrerlaubnis entzogen
Meiningen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten in der Nacht zu Donnerstag (16.04.2026) einen 29-jährigen Autofahrer in Meiningen. Eine Abfrage ergab, dass seine Fahrerlaubnis entzogen war, weshalb die Polizisten die Weiterfahrt untersagten und jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bearbeiten.
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