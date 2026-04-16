LPI-SHL: Fahrerlaubnis entzogen

Suhl (ots) - Zwei Männer entwendeten am späten Dienstagabend zwei Fahrräder und zwei Fahrradhelme aus dem Carport eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Hasel" in Suhl. Bei der Absuche in Fluchtrichtung der Personen konnten die beiden Räder sowie ein Helm aufgefunden werden. Vorliegende Videoaufzeichnungen und Ermittlungen führten zu zwei tatverdächtigen Männern im Alter von 21 und 23 Jahren, welche jetzt eine Anzeige wegen Diebstahls erwartet. Rückfragen ...

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