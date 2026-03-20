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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Schussabgabe in Mönchengladbacher Innenstadt | Zwei Männer bei anschließender Schlägerei verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am späten Donnerstagabend, 19. März, ist ein Mann im Bereich des Bismarckplatzes durch eine Schussabgabe leicht verletzt worden. Zwei weitere Männer wurden bei einer anschließenden Auseinandersetzung schwer verletzt.

Gegen 22:18 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei eine Auseinandersetzung auf dem Bismarckplatz. Es sollen Schüsse gefallen und eine Person verletzt worden sein.

Die Polizei entsandte umgehend Streifenteams in den Bereich. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf mehrere Tatverdächtige. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Mann durch eine Schussabgabe leicht verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn in ein Krankenhaus, wo man ihn ambulant behandelte.

Zeugen berichten, im Anschluss an den Schuss sei es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei daran Beteiligte wurden von Rettungskräften ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo einer von ihnen stationär verblieb. Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Männer, die augenscheinlich zuvor an der Schussabgabe beteiligt waren. Sie wurden vorläufig festgenommen. Zudem stellten die Polizisten die Schusswaffe sicher.

Die weiteren Beteiligten an der Auseinandersetzung sind derzeit flüchtig. Diese basierte ersten Ermittlungen zufolge auf privaten Streitigkeiten. Die polizeibekannten Personen haben keine Erkenntnisse im Bereich der Rocker- und/oder Clankriminalität.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach stuft die Schussabgabe vorläufig als versuchtes Tötungsdelikt ein, die körperliche Auseinandersetzung als gefährliche Körperverletzung. Die Kriminalpolizei Mönchengladbach hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu Hintergrund und Ablauf der Taten dauern an. Da die Tatbeteiligung der genannten Personen nicht abschließend geklärt ist, können zu ihnen bis auf weiteres keine näheren Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet. (lh/et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
02161-29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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