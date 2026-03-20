Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einsatztraining der Polizei Mönchengladbach in der Gesamtschule Espenstraße

Mönchengladbach (ots)

In Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach und dem Schulamt trainieren Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mönchengladbach in den Osterferien vom 30. März bis 10. April in der Gesamtschule Espenstraße.

Der Trainingsort wurde gewählt, um dort unter realen örtlichen Gegebenheiten den polizeilichen Einsatz in einer Schule, beispielsweise bei Gefahrenlagen oder Bedrohungsszenarien, zu trainieren.

Die Osterferien bieten sich zu diesem Zweck an, da das Gebäude zu diesem Zeitpunkt nicht frequentiert ist. An dem mehrstündigen Training nehmen Beamtinnen und Beamte der Polizei Mönchengladbach aus verschiedenen Dienststellen teil.

Über detaillierte Trainingsinhalte kann aus einsatztaktischen Gründen keine weitere Auskunft gegeben werden. (at)

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