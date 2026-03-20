Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Sturz in Linienbus - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar, kam es gegen 15.15 Uhr in dem Linienbus 007 an der Aachener Straße in Höhe der Haltestelle "Holt Kirche" zu einem folgenschweren Unfall.

Eine Fahrgästin war soeben in den Bus eingestiegen, als der Bus bereits in Richtung Innenstadt anfuhr, bevor sie einen Sitzplatz einnehmen konnte. Kurz darauf musste der Bus stark abbremsen, wodurch die Frau zu Boden stürzte und sich schwer verletzte.

Mehrere Fahrgäste machten den Busfahrer auf die am Boden liegende Verletzte aufmerksam.

Durch den Busfahrer wurde ein Rettungswagen angefordert. Die Frau wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort versorgt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall im Bus beobachtet haben, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290.(ap)

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