Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schulwegunfall: Siebenjähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Einmündung Hofstraße / Benderstraße in Hardterbroich-Pesch hat sich am Dienstag, 17. März, um 7.50 Uhr ein Verkehrsunfall zugetragen, bei dem es zum Zusammenstoß eines 53-jährigen Autofahrers mit einem siebenjährigen Jungen gekommen ist, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Der Junge erlitt dabei eine leichte Verletzung.

Laut eigenen Angaben der Beteiligten war der Autofahrer von der Benderstraße kommend nach rechts in die Hofstraße abgebogen. Dabei stieß er mit seinem Auto gegen den die Straße überquerenden Siebenjährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und zog sich eine leichte Verletzung zu. (jn)

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