Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung: 59-Jährige mit Messer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Körperverletzungsdeliktes, das sich am Montag, 16. März, gegen 23 Uhr an der Bolksbuscherstraße zugetragen haben soll.

Eine 59-jährige Frau war laut eigenen Angaben am Kofferraum ihres Autos beschäftigt, als sich ihr eine unbekannte Person von hinten näherte. Die Person soll der Frau wortlos mit einem gezückten Messer gegenübergestanden und ihr mit diesem eine Verletzung zugefügt haben. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Schmölderpark.

Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bolksbuscherstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn/ap)

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