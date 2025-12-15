Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Spendenaktion des Hauptzollamts Kiel unterstützt Kindertagesstätten in der Region

Kiel, Lübeck, Schleswig-Holstein, Rendsburg, Mölln, Heiligenhafen, Fehmarn, (ots)

Das Hauptzollamt Kiel hat im Rahmen seiner jährlichen vorweihnachtlichen Spendenveranstaltung ( Adventskaffee mit Spendentombola und "Bücherflohmarkt" ) erneut eine Aktion für Kinder durchgeführt.

Die Veranstaltung, die inzwischen fester Bestandteil des Jahreskalenders des Hauptzollamts ist, dient dazu, gemeinnützige und spendenfinanzierte Einrichtungen zu unterstützen, die sich für Kinder in besonderen Lebenslagen engagieren - etwa in der Begleitung bei schweren Erkrankungen, in familiären Ausnahmesituationen oder in der Trauerarbeit.

In diesem Jahr wurde der Blick bewusst erweitert. Erstmals standen freie Kindertagesstätten in Kiel und Lübeck im Fokus - Einrichtungen, die ohne einen finanzstarken Träger auskommen müssen und daher in besonderem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen der Spendenveranstaltung stellte das Hauptzollamt Kiel die diesjährige Idee vor: kindgerechte Rutschfahrzeuge im eigens entwickelten Einsatzfahrzeug-Design des Zolls.

Für die Umsetzung arbeitete das Hauptzollamt Kiel mit einem erfahrenen Kieler Werbetechnikunternehmen zusammen. So konnte ein robustes und langlebiges Design entwickelt werden, das den Anforderungen des Kita-Alltags gerecht wird.

"Dass die Kinder künftig in ihrer Kita ganz selbstverständlich ein Zollfahrzeug im Miniaturformat nutzen können, freut mich besonders. Solche positiven, alltagsnahen Begegnungen tragen dazu bei, den Zoll früh und nachhaltig im Bewusstsein der Jüngsten zu verankern", so Robert Dütsch, Leiter des Hauptzollamts Kiel.

Der Prototyp stieß sowohl bei den Gästen als auch innerhalb der Zollverwaltung auf große Resonanz. Die Spendenbereitschaft im Rahmen der Veranstaltung war entsprechend hoch. Insgesamt kamen knapp 3.200 Euro zusammen.

Mit diesen Mitteln können nun 60 kindgerechte Zoll-Rutschfahrzeuge an freie Kindertagesstätten in der Region verteilt werden. Die erste Übergabe erfolgte heute in Kiel.

"Uns war wichtig, dass das Projekt einen klaren sozialen Zweck verfolgt und direkt den Einrichtungen zugutekommt", so Dütsch weiter.

Die Rutschfahrzeuge sind Teil des diesjährigen Spendenprojekts; eine gewerbliche Abgabe an Privathaushalte ist nicht vorgesehen.

