Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter-Training - Jetzt anmelden!

Mönchengladbach (ots)

In der vergangenen Woche hat die Polizei Mönchengladbach die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2025 vorgestellt. Diese zeigt: Eine Vielzahl der Verunglückten sind zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Pedelec oder dem E-Scooter auf Mönchengladbachs Straßen unterwegs gewesen.

Um dem entgegenzuwirken, wird die Polizei Mönchengladbach die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden noch stärker in den Blick nehmen.

Dazu gehört zum einen, dass Verkehrsverstöße von und gegenüber ungeschützt Verkehrsteilnehmenden konsequent geahndet werden. Zum anderen bietet die Polizei Mönchengladbach Präventionsveranstaltungen genau für diese Zielgruppe an.

So zwei E-Scooter-Trainings am Dienstag, 7. April, sowie Mittwoch, 8. April. Die Veranstaltungen richten sich an Jugendliche bzw. junge Erwachsene zwischen 14 und 18 Jahren. Sie finden jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule an der Dessauer Straße 60 statt.

Unter dem Motto "Sicher unterwegs mit dem E-Scooter" lernen die Teilnehmenden alles, was sie wissen müssen, wenn sie mit dem E-Scooter im Straßenverkehr unterwegs sind. In einem theoretischen Teil geht es unter anderem darum, welche Verkehrsregeln für E-Scooter besonders wichtig sind, warum Alkohol und Drogen beim Fahren ein No-Go sind und wie E-Scooter-Fahrende mit Gefahren im Straßenverkehr richtig umgehen.

Aber natürlich wird nicht nur gepaukt, sondern auch praktisch geübt. Die Teilnehmenden haben bei dem Training die Möglichkeit, mit dem E-Scooter einen Parcours zu fahren und dabei zu lernen, wie man über Hindernisse wie einen Feuerwehrschlauch oder eine Wippe fährt. Sie üben aber zum Beispiel auch, wie sie in einer Gefahrensituation sicher mit dem E-Scooter bremsen.

Interessierte können sich bis Dienstag, 31. März, per E-Mail an VeranstaltungVUPO.Moenchengladbach@polizei.nrw.de anmelden.

Bei den Veranstaltungen besteht Helmpflicht. Die Teilnehmenden bringen ihren eigenen E-Scooter sowie einen Helm zum Training mit.

E-Scooter-Trainings für Erwachsene sind ebenfalls in Planung. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. (km)

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