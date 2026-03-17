Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pedelec-Training für Senioren am 31.3. - Jetzt anmelden!

Mönchengladbach (ots)

Sobald die Sonne im Frühling etwas häufiger vom Himmel lacht, sind sie auf Mönchengladbacher Straßen wieder vermehrt zu sehen: Pedelecs. Besonders bei Senioren liegt dieses Gefährt im Trend, um schneller und müheloser unterwegs zu sein.

Unfälle mit Pedelecs zeigen, dass die Zweiräder allerdings nicht nur praktisch sind: Insbesondere da Pedelecs Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h erreichen können, bergen sie Gefahren, wenn sie unsicher genutzt werden.

Um diesen Gefahren präventiv entgegenzuwirken, veranstaltet die Polizei Mönchengladbach am Dienstag, 31. März, von 13 bis 17 Uhr wieder ein Tagestraining für Senioren. Das Training findet auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule an der Dessauer Straße 60 in 41065 Mönchengladbach statt.

Unterteilt in Theorie und Praxis soll Ü65-Jährigen die Handhabung ihres Pedelecs sowie die Vorteile dieses Fortbewegungsmittels nähergebracht werden. "Ein Pedelec-Training trägt dazu bei, dass Senioren ihre Mobilität und Unabhängigkeit fördern, ihre körperliche Fitness auf gelenkschonende Weise steigern und sicher im Straßenverkehr unterwegs sind", sagt Verkehrssicherheitsberaterin Polizeihauptkommissarin Stefanie Schmidt, die das Training als Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Mönchengladbach leiten wird. Vor allem die Zahl der Alleinunfälle lasse sich mit einem solchen gezielten Training minimieren.

Im theoretischen Teil werden zunächst die Gefahren im Straßenverkehr sowie aktuelle Änderungen der Straßenverkehrsordnung in Zusammenhang mit Fahrradfahrenden und neue Verkehrszeichen aufgezeigt und erläutert. Außerdem erklären die Verkehrssicherheitsberaterinnen die spezifische Ausstattung eines Pedelecs.

Im praktischen Teil stellen sich Senioren einem Parcours, der das Fahrverhalten in unter-schiedlichen Verkehrssituationen verbessern und Fahr- sowie Bremsfehler minimieren soll. Ebenfalls gibt es Übungen zum "Toten Winkel", veranschaulicht an einem Lkw, und auch die richtige Ausstattung, Stichwort "Helmtest", greifen die Polizistinnen thematisch auf.

Wer kann sich wie anmelden? Angesprochen fühlen dürfen sich alle Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren, die ein Pedelec besitzen und ihre Fahrtechnik optimieren, ihre Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen und durch den gezielten Einsatz des Pedelecs ihre Unabhängigkeit steigern möchten.

Anmeldungen sind ab sofort bis Freitag, 27. März unter der E-Mail-Adresse Veranstaltung-VUPO.Moenchengladbach@polizei.nrw.de möglich. Zum Pedelec-Training sind das Pedelec sowie ein Fahrradhelm mitzubringen. Das Training ist auf eine Teilnehmerzahl von maximal 15 ausgerichtet. (km)

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