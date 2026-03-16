Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 49-Jähriger schießt mit Luftgewehr aus seiner Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend, 15. März, gegen 22.15 Uhr ist die Polizei im Stadtteil Eicken im Einsatz gewesen, da ein 49-Jähriger mit einem Luftgewehr aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen hatte.

Ein vor dem gegenüberliegenden Gebäude stehender 24-Jähriger wurde durch ein Projektil getroffen und leicht verletzt. An einer Wohnung im Erdgeschoss waren mehrere Einschusslöcher sichtbar.

Aufgrund von Zeugenangaben suchten die anwesenden Polizeibeamten die Wohnung des vermeintlichen Schützen auf. Darin befand sich der 49-Jährige. Durch den eingesetzten Diensthund Brix und seine Diensthundeführerin konnte ein Luftgewehr im Garten des 49-jährigen Mannes aufgefunden werden. Anschließend räumte er ein, dass er zuvor mit der aufgefundenen Waffe auf das gegenüberliegende Gebäude geschossen hatte. Eine entsprechende Genehmigung besitzt er nicht.

Die Kriminalwache sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Das Luftgewehr wurde durch die Kriminalpolizei sichergestellt. (at)

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