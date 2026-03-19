Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht | Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 18. März, ereignete sich gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall in Rheindahlen-Mitte, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht.

Eine 74-jährige Autofahrerin war eigenen Angaben zufolge gerade auf der Hardter Straße in Richtung Vogtsgarten unterwegs, als ein Radfahrer unerwartet von dem Gehweg auf ihren Fahrstreifen wechselte. Um eine Kollision zu vermeiden habe die Frau ausweichen müssen und sei dabei gegen den Bordstein gefahren. Trotz Zurufens habe sich der Radfahrer ohne anzuhalten über die Straße Vogtsgarten von der Unfallstelle entfernt.

Durch das Ausweichmanöver wurde ein Autoreifen der 74-Jährigen beschädigt, sodass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Verletzt wurde niemand.

Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Der Mann ist circa 75 bis 80 Jahre alt, trug eine dunkelgraue Jacke sowie eine graue Cap. Er fuhr auf einem älteren dunkelgrauen Fahrrad.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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