Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dose mit Trinkgeld entwendet

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Dienstag gegen 14:45 Uhr die Dose mit Trinkgeld von der Theke der Bäckereifiliale eines Einkaufsmarktes in der Landsberger Straße in Meiningen. Anschließend steckte er die Dose, in der sich schätzungsweise 80 Euro Bargeld befand, in seinen Rucksack und verließ den Markt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Täter geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0092417/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

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