POL-W: W Pkw stößt mit Motorrad zusammen

Wuppertal (ots) - Heute Morgen (05.03.2026, 07:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem eine Frau eine Verletzung erlitt. Eine 57-Jährige war mit ihrem BMW Z 3 auf der Kirschbaumstraße unterwegs. Von dort bog sie nach links auf die Briller Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem MAN Kipper eines 55-Jährigen, der auf der Briller Straße in Richtung Robert-Daum-Platz fuhr. Bei dem Unfall erlitt die ...

