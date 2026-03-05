POL-W: W Pkw stößt mit Motorrad zusammen
Wuppertal (ots)
Am 04.03.2026, gegen 18:35 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 37-jähriger Essener fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Döppersberg, als er nach links in die Straße Stockmannsmühle abbiegen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er dabei einen 71-jährigen Wuppertaler auf einer Yamaha. Bei der Karambolage und dem folgenden Sturzgeschehen erlitt der Zweiradfahrer Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei circa 11.000 Euro.
