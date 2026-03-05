PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw stößt mit Motorrad zusammen

Wuppertal (ots)

Am 04.03.2026, gegen 18:35 Uhr, kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße
zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Ein 37-jähriger Essener fuhr mit seinem VW Tiguan auf der 
Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Döppersberg, als er nach links in 
die Straße Stockmannsmühle abbiegen wollte. Nach bisherigen 
Erkenntnissen übersah er dabei einen 71-jährigen Wuppertaler auf 
einer Yamaha. 

Bei der Karambolage und dem folgenden Sturzgeschehen erlitt der 
Zweiradfahrer Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden 
mussten.

Der Sachschaden liegt bei circa 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

