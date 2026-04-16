PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen melden Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Zeugen meldeten Mittwochnachmittag eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Klinikums in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Eine Frau war beim Ausparken gegen einen anderen Pkw gestoßen und hatte die Unfallstelle anschließend pflichtwidrig verlassen. Über das mitgeteilte Kennzeichen und die Personenbeschreibung konnte eine 22-Jährige als Unfallverursacherin ermittelt werden. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 10:04

    LPI-SHL: Vorfall auf dem Parkplatz

    Suhl (ots) - Mehrere teilweise stark alkoholisierte Personen hielten sich am frühen Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl auf. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 33 und 34 Jahren. Der 34-Jährige schubste den 33-Jährigen, welcher daraufhin zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Umstehende Personen leisteten umgehend Erste Hilfe und informierten die Rettungskräfte. Der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 14:29

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kellerbrand"

    Barchfeld (ots) - Die Brandortuntersuchung der Suhler Kriminalpolizei ergab, dass der Brand in einem Keller, welcher Dienstagmorgen in der Thomas-Mann-Straße in Barchfeld ausgebrochen war, durch einen technischen Defekt an einem Akku verursacht wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 12:01

    LPI-SHL: Wildkamera entwendet

    Meiningen (ots) - Dienstag zwischen 11:39 Uhr und 12:02 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Straße "Weingartental" in Meiningen und entwendeten eine Wildkamera im Wert von ca. 300 Euro. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0091716/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren