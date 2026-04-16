LPI-SHL: Zeugen melden Unfallflucht
Hildburghausen (ots)
Zeugen meldeten Mittwochnachmittag eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Klinikums in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Eine Frau war beim Ausparken gegen einen anderen Pkw gestoßen und hatte die Unfallstelle anschließend pflichtwidrig verlassen. Über das mitgeteilte Kennzeichen und die Personenbeschreibung konnte eine 22-Jährige als Unfallverursacherin ermittelt werden. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
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