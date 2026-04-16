LPI-SHL: Zeugen melden Unfallflucht

Suhl (ots) - Mehrere teilweise stark alkoholisierte Personen hielten sich am frühen Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl auf. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 33 und 34 Jahren. Der 34-Jährige schubste den 33-Jährigen, welcher daraufhin zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Umstehende Personen leisteten umgehend Erste Hilfe und informierten die Rettungskräfte. Der ...

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