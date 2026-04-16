LPI-SHL: Gegen anderes Auto gefahren
Viernau (ots)
Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß am Mittwoch zwischen 07:00 Uhr und 16:15 Uhr vermutlich beim Parkvorgang gegen einen Pkw Mercedes, welcher auf einem Parkplatz einer Firma im Hergeser Weg in Viernau abgestellt war. Der Verursacher verließ die Unfallstelle pflichtwidrig ohne die Geschädigte oder die Polizei zu informieren. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0092784/2026 entgegen.
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