Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfall auf dem Parkplatz

Suhl (ots)

Mehrere teilweise stark alkoholisierte Personen hielten sich am frühen Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl auf. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 33 und 34 Jahren. Der 34-Jährige schubste den 33-Jährigen, welcher daraufhin zu Boden stürzte und das Bewusstsein verlor. Umstehende Personen leisteten umgehend Erste Hilfe und informierten die Rettungskräfte. Der Geschädigte kam unter laufender Reanimation mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den 34-Jährigen vorläufig fest und leitete in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungs- und Untersuchungsmaßnahmen ein. Da bei der medizinischen Begutachtung des 33-Jährigen keine Anhaltspunkte festgestellt werden konnten, welche ursächlich für die eingetretene Reanimationspflichtigkeit hätten sein können, kam der 34-Jährige wieder frei. Gegen ihn wird wegen der Körperverletzung gem. § 223 StGB ermittelt. Der Zustand des 33-Jährigen ist stabil.

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