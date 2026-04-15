LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kellerbrand"
Barchfeld (ots)
Die Brandortuntersuchung der Suhler Kriminalpolizei ergab, dass der Brand in einem Keller, welcher Dienstagmorgen in der Thomas-Mann-Straße in Barchfeld ausgebrochen war, durch einen technischen Defekt an einem Akku verursacht wurde.
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