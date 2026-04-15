PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kellerbrand"

Barchfeld (ots)

Die Brandortuntersuchung der Suhler Kriminalpolizei ergab, dass der Brand in einem Keller, welcher Dienstagmorgen in der Thomas-Mann-Straße in Barchfeld ausgebrochen war, durch einen technischen Defekt an einem Akku verursacht wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 12:01

    LPI-SHL: Wildkamera entwendet

    Meiningen (ots) - Dienstag zwischen 11:39 Uhr und 12:02 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Straße "Weingartental" in Meiningen und entwendeten eine Wildkamera im Wert von ca. 300 Euro. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0091716/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 11:52

    LPI-SHL: Auto durchwühlt

    Suhl (ots) - Zwei unbekannte Männer durchwühlten Dienstagabend gegen 22:10 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Meininger Straße in Suhl abgestellten blauen Skoda. Ein Zeuge beobachtete die Täter und sprach sie an, woraufhin sie in Richtung Suhl-Heinrichs flüchteten und nicht mehr festgestellt werden konnten. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 11:31

    LPI-SHL: Heckscheibe beschädigt

    Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter zerstörten Dienstagabend zwischen 20:25 Uhr ud 20:30 Uhr auf bislang ungeklärte Art und Weise die Heckscheibe eines in der Buddeusstraße in Zella-Mehlis geparkten Pkw Renault. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0091886/2026 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren