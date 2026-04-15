LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kellerbrand"

Suhl (ots) - Zwei unbekannte Männer durchwühlten Dienstagabend gegen 22:10 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Meininger Straße in Suhl abgestellten blauen Skoda. Ein Zeuge beobachtete die Täter und sprach sie an, woraufhin sie in Richtung Suhl-Heinrichs flüchteten und nicht mehr festgestellt werden konnten. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 ...

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