LPI-SHL: Wildkamera entwendet
Meiningen (ots)
Dienstag zwischen 11:39 Uhr und 12:02 Uhr betraten unbekannte Täter ein Grundstück in der Straße "Weingartental" in Meiningen und entwendeten eine Wildkamera im Wert von ca. 300 Euro. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0091716/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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