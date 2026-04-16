LPI-SHL: Positiver Vortest

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Dienstag gegen 14:45 Uhr die Dose mit Trinkgeld von der Theke der Bäckereifiliale eines Einkaufsmarktes in der Landsberger Straße in Meiningen. Anschließend steckte er die Dose, in der sich schätzungsweise 80 Euro Bargeld befand, in seinen Rucksack und verließ den Markt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Täter geben ...

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