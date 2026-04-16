LPI-SHL: Positiver Vortest
Dermbach (ots)
Mittwochabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen Autofahrer in Dermbach. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Die Polizisten bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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