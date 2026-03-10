Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Streit in Supermarkt eskaliert (0059660/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montagvormittag (09.03.2026) kam es gegen 09:30 Uhr in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen beschwerte sich ein bislang unbekannter Mann lautstark über erhaltenes Wechselgeld. Im weiteren Verlauf beleidigte er den 44-jährigen Mitarbeiter des Marktes. Als eine 35-jährige Angestellte zu Hilfe eilte und dem Unbekannten des Marktes verwies, spuckte er die Mitarbeiterin an. Anschließend agierte er körperlich gegen die 35-Jährige, wodurch diese Schmerzen am Arm erlitt. Daraufhin verließ der Mann den Markt und äußerte Drohungen. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein und ermittelt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Derzeit konnte keine tatverdächtige Person bekanntgemacht werden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

