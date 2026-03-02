Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 26-Jähriger wurde mit Europäischem Haftbefehl gesucht- Gesuchter hat noch eine Freiheitsstrafe von über 1,5 Jahren zu verbüßen-Vorläufige Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 01.03.2026 gegen 14.25 Uhr wurden einem per Haftbefehl gesuchten Mann (m.26) seine lautstarken verbalen Streitigkeiten mit zwei weiteren Männern am Hamburger Hauptbahnhof zum Verhängnis. Durch sein lautstarkes Verhalten geriet der Mann in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei. Die anschließende Überprüfung der Personaldaten ergab eine Festnahmeausschreibung.

"Der Mann wurde seit dem 31.10.2025 mit einem Europäischen Haftbefehl der polnischen Justizbehörden in Krakow gesucht. Der Verurteilte hat noch eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr, 5 Monaten und 28 Tagen u.a. insbesondere wegen Rauschgiftkriminalität in Polen zu verbüßen."

Die eingesetzten Bundespolizisten nahmen den Gesuchten zum Zweck der Auslieferung an die polnischen Behörden vorläufig fest. Der Mann wurde zunächst zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des 26-Jährigen fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

"Das weitere Auslieferungsverfahren an die polnischen Behörden wird durch die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg geführt."

