Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei fasst mutmaßliche Taschendiebe im Hamburger Hauptbahnhof-Festnahme und Zuführung in die Untersuchungshaftanstalt

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 1. März 2026 gegen 14:45 Uhr zu einem Taschendiebstahl auf der Rolltreppe zum Südsteg auf Höhe der Gleise 13/14 gekommen sein. Demnach sollen sich zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 36 und 39 Jahren dicht hinter die 79-jährige Geschädigte gestellt, ihre über der Schulter getragene Handtasche geöffnet und die Geldbörse entwendet haben. Dabei soll ein Tatverdächtiger die Geldbörse herausgenommen haben, während der andere Tatverdächtige die Tat durch seinen Körper nach hinten und zur Seite abgedeckt haben soll. Die Geschädigte habe zunächst nichts von der Tat mitbekommen.

Anschließend entfernten sich die beiden Männer in Richtung der Mönckebergstraße. Ein Zivilfahnder der Einsatzeinheit Einzeldienst der Bundespolizei beobachtete die Tat, verfolgte die Tatverdächtigen und forderte weitere Einsatzkräfte an. Auf Höhe des Steintorwalls, Ecke Steintordamm, nahmen Bundespolizeikräfte beide Tatverdächtige vorläufig fest und führten sie dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zu.

Der 36-Jährige verhielt sich verbal aggressiv und versuchte, einen 27-jährigen Bundespolizisten während der Zuführung mit einem Kopfstoß zu verletzen. Dabei wurde der Beamte nicht verletzt.

In der Zwischenzeit meldete sich die Geschädigte bei der gemeinsamen Sicherheitswache und zeigte den Diebstahl ihrer Geldbörse mit 320 Euro Bargeld an. Der aufnehmende Beamte konnte die Frau direkt an das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verweisen und ihr mitteilen, dass die Tatverdächtigen bereits festgenommen wurden. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten bei dem 39-Jährigen das Bargeld und bei dem 36-Jährigen die Geldbörse aufgefunden werden. Die Geldbörse wurde der 79-Jährigen unmittelbar ausgehändigt.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte ein Super-Recogniser fest, dass der 36-Jährige außerdem in einem Strafverfahren vom 28.02.2026 wegen des Verdachts des Bandendiebstahls am Bahnhof Reeperbahn als unbekannter Tatverdächtiger gesucht wurde. Der 39-Jährige soll an dieser Tat ebenfalls beteiligt gewesen sein. Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit der Tatverdächtigen fest.

Gegen die rumänischen Staatsangehörigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Gegen den 36-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der Untersuchungshaftanstalt zur Haftprüfung zugeführt.

Hinweise zum Thema Taschendiebstahl finden Sie unter www.bundespolizei.de/sicher-im-alltag/vorsicht-taschendiebstahl

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell