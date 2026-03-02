PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Per Haftbefehl gesuchter Mann durch Bundespolizei festgenommen und der Haftanstalt zugeführt

Hamburg (ots)

Am 28.02.2026 kontrollierte eine Präsenzstreife der Bundespolizei gegen 10:42 Uhr einen 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen auf dem Südsteg des Hamburger Hauptbahnhofs. Im Vorfeld beobachtete die Bundespolizeistreife, dass der Mann wiederholt Bahnreisende in einer aggressiven Art und Weise um Bargeld anbettelte.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war.

Er steht demnach im dringenden Verdacht, im Zeitraum vom 08.01.2024 bis zum 09.04.2025 in 15 Fällen die Beförderung durch ein Verkehrsmittel (U-Bahn) in der Absicht erschlichen zu haben, das Entgelt nicht zu entrichten.

Aufgrund von Fluchtgefahr erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl.

Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert.

WL

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Woldemar Lieder
Telefon: 0173-678 34 61
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

