BPOL-HH: Oberleitungsabriss im Hamburger Hauptbahnhof

Am 01.03.2026 gegen 16:35 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Hamburg die Einsatzmeldung, dass im Hamburger Hauptbahnhof eine Oberleitung beim Gleis 8 auf Höhe der Ernst-Merck-Brücke gerissen sei und auf einen im Gleis 8 kurz zuvor eingefahrenen Zug nun liegen soll. Der laute Knall war auch für die Bundespolizisten im Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof deutlich hörbar.

Während des Oberleitungsabrisses stiegen bereits die ersten Bahnreisenden aus dem betroffenen ICE 600, der den Hamburger Hauptbahnhof aus München erreichte, aus.

Umgehend erreichten Einsatzkräfte der Bundespolizei, der Landespolizei Hamburg sowie der Feuerwehr den Einsatzort.

Kurzzeitig wurde die Ernst-Merck-Brücke für den Straßenverkehr durch die Landespolizei Hamburg gesperrt. Durch die Bundespolizei wurde die Abschaltung der Oberleitungen für den Fernverkehr im Hamburger Hauptbahnhof angeordnet. Zudem erfolgten großräumige Sperrungen der umliegenden Bahnsteige.

Nach Erdung der Oberleitung durch die Berufsfeuerwehr Hamburg erfolgte die Evakuierung der noch sich im ICE 600 befindlichen Bahnreisenden (ca. 25 Personen) durch Mitarbeiter der DB Sicherheit sowie durch die Bundespolizei.

Der polizeiliche Einsatz wurde um 17:54 Uhr beendet und der Einsatzort an den Notfallmanager der DB AG übergeben. Auf Entscheidung des Notfallmanagers der DB AG konnten alle Fernverkehrsgleise zeitnah bis auf das betroffene Gleis 8 sowie das Durchfahrtsgleis 9 wieder regulär befahren werden.

Bei diesem Einsatz wurden keine Bahnreisenden verletzt. Der Grund des Oberleitungsabrisses bleibt zu ermitteln.

Durch die Betriebsstörungen wurde der Anreiseverkehr auf der Bahn für das Bundesligaspiel Hamburger SV - RB Leipzig mit der Anstoßzeit um 19:30 Uhr stark eingeschränkt. Nach jetzigem Sachstand kam es dabei jedoch zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Zu bahnbetrieblichen Auswirkungen (Sperrungen, Ausfallzeiten usw.) kann die Bundespolizei keine Angaben machen.

Die Bundespolizei setzte für die Bewältigung dieser Lage insgesamt 5 Streifen ein.

Hinweis:

Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg ist am 02.03.2026 ab 08:00 Uhr wieder erreichbar.

