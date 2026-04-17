LPI-SHL: Alkoholisiert auf dem E-Scooter
Suhl (ots)
Donnerstagabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen 53-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Der gerichtsverwertbare Test zeigte im Ergebnis 0,5 Promille an. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt einen Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell