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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Oberhof (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagvormittag vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen einen braunen Pkw BMW, welcher auf einem Parkplatz in der Theo-Neubauer-Straße in Oberhof geparkt war. Am BMW entstand im Bereich des hinteren linken Kotflügels Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt wegen der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0093384/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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